Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde

Geniş Video İzle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, maça golle başladı. İlk dakikada kazanılan köşe vuruşunda fileleri sarsan Merih Demiral, millileri 1-0 üstünlüğe taşıdı. Merih'in bu golü, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol olarak tarihe geçti. Merih, 59. dakikada attığı bir golle daha ikinci kez gol sevinci yaşadı.

02.07.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, müsabakaya rüya gibi bir başlangıç yaptı.

DAKİKA 1, GOL 1

Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

MERİH'TEN TARİHE GEÇEN GOL

Merih Demiral'ın bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti. Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)

MERİH'TEN BİR GOL DAHA

Merih Demiral, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Merih, kullanılan kornerde bu kez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve millilerimiz farkı 2'ye çıkardı.

TURLARSAK RAKİBİMİZ HOLLANDA

A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Eşleşen takımlar, 6 Temmuz'da Berlin'de kozlarını paylaşacak.

Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Merih Demiral, Avusturya, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mehmet çimen: İnşallah turu da geçemeyiz bugünden sonra TRT’lere de izlemiyorum 2 51 Yanıtla
    Hande Gülbahar: Allah aşkına izle 20 1 Yasar Turgut: kardeşim trt nin suçu deil .uefanın suçu boş yapma burda 8 1 Selman Caba: hocam hayırdır kime sinirlendin sen 5 1 Murat Çevre: Şimdi bu hainlik değil de nedir 3 0
  • Kemal Demir: İnşallah geçeceğiz turu 32 2 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Şuana kadar çok iyi oynuyoruz maşallah güldür yüzümüzü bizim çocuklar .. 26 1 Yanıtla
  • Serdal Akçay: Hakan Çalhanoğlu’suz bir maç, çok daha heyecanlı, disiplinli, mücadeleci. Hakan yok, sahada güzellik adına ne ararsan var. 18 0 Yanıtla
  • barış özcan: Goller sadece Avusturya ya girmedi galiba...! 5 0 Yanıtla

23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:15:02. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement