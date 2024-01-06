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Dakka'da Yolcu Treninde Yangın: 4 Ölü - Son Dakika
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Dakka'da Yolcu Treninde Yangın: 4 Ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir yolcu treninde çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel saatle 21.05'te başkentin Gopibagh bölgesinde meydana gelen olayda, Benapole Ekspres treni kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Yangın saat 22.20 itibarıyla kontrol altına alındı. Hayatını kaybeden dört kişinin kimlikleri henüz belirlenemedi. Olay yerine hızla sevk edilen yedi itfaiye birimi yangını söndürdü.

Dakka\'da Yolcu Treninde Yangın: 4 Ölü
06.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:43
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DAKKA, 6 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir yolcu treninde yangın çıkması üzerine en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, Cuma günü yerel saatle 21.05'te başkentin Gopibagh bölgesinde yolcu treni Benapole Ekspres'in kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını bildirdi. Yangın, saat 22.20 itibarıyla kontrol altına alındı.

Dakka Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan komiser yardımcısı İkbal Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada hayatını kaybeden dört kişinin kimliklerinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Hüseyin, olay yerine hemen sevk edilen yedi itfaiye biriminin yangını söndürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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