Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangından zarar gören üreticilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesince kentte yaşanan orman yangınlarının ardından zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla "Her Kapıda Bir Fidan" projesi başlatıldı.
Proje kapsamında Dalaman Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere, 1050 ceviz ve 2 bin 75 zeytin fidanı verildi.
Etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı katıldı.
Son Dakika › Güncel › Dalaman'da Yangın Mağdurlarına Fidan Desteği - Son Dakika
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