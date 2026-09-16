Dalgın: Ekonomi yönetimi tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirdi - Son Dakika
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Dalgın: Ekonomi yönetimi tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirdi

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Dalgın: Ekonomi yönetimi tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirdi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirdiğini savundu. Dalgın, küçük yatırımcıdan emekliye, çiftçiden işsiz gence kadar her kesimin dertli olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın,  "Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet. Küçük yatırımcı da dertli emekli de… Özel sektör çalışanı da dertli çiftçi de… İşsiz genç de dertli yapılandırma bekleyen esnaf da… KOBİ/ sanayici de dertli teknoloji girişimcisi de" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet. Küçük yatırımcı da dertli emekli de… Özel sektör çalışanı da dertli çiftçi de… İşsiz genç de dertli yapılandırma bekleyen esnaf da… KOBİ/ sanayici de dertli teknoloji girişimcisi de"

Kaynak: ANKA
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