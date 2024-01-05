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Çin'in Dalian Limanı'ndan Güney Amerika'ya yeni konteyner gemisi rotası başlatıldı - Son Dakika
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Çin'in Dalian Limanı'ndan Güney Amerika'ya yeni konteyner gemisi rotası başlatıldı

Çin'in Dalian Limanı'nda bulunan 'WAN HAI 357' adlı konteyner gemisi, Güney Amerika'nın batı kıyısını birbirine bağlayan düzenli bir konteyner gemisi rotasını başlattı. Gemide muz ve beyaz karides gibi ürünler bulunuyor. Yeni rota, deniz ürünleri ve meyve gibi soğuk zincir ürünlerinin Güney Amerika'dan Çin'e daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

Çin\'in Dalian Limanı\'ndan Güney Amerika\'ya yeni konteyner gemisi rotası başlatıldı
05.01.2024 - 12:48,
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ÇEKİM TARİHİ: 2 Ocak 2024

Dalian Limanı'ndaki "WAN HAI 357" adlı konteyner gemisinden çeşitli görüntüler

"WAN HAI 357" adlı konteyner gemisi Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'na ulaşarak, liman ile Güney Amerika'nın batı kıyısını birbirine bağlayan düzenli bir konteyner gemisi rotasını başlatmış oldu.

Muz ve beyaz karides gibi ürünlerden oluşan 3.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner yüklü gemi, 8 Aralık'ta Ekvador'daki Guayaquil Limanı'ndan hareket etmişti.

Söz konusu rota, Dalian Limanı ile Kolombiya ve Ekvador'daki limanların yanı sıra Güney Amerika'nın batı kıyısındaki diğer büyük limanları birbirine bağlıyor. Yolculuk sadece 25 gün sürüyor ve önceki transit taşıma moduna kıyasla en az 7 gün tasarruf sağlıyor. Bu durum, deniz ürünleri ve meyve gibi soğuk zincir ürünlerinin Güney Amerika'dan Çin'in kuzeydoğusundaki pazara girişini hızlandıracak.

Yeni rota, bir Taiwan şirketi olan WAN HAI LINES Limited Şirketi tarafından 3.000 TEU'luk altı adet konteyner gemisiyle haftada bir kez işletiliyor.

Dalian Limanı'ndan sorumlu Liaoning Liman Grubu'na bağlı Dalian Konteyner Terminali Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Li Xiaoguang, şu anda Dalian Limanı'ndan dünya genelinde 160'tan fazla ülke ve bölgedeki 300'den fazla limana ulaşan 105 konteyner gemisi rotası bulunduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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