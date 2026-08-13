Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı - Son Dakika
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Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

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Nikah töreninde kendisine uzatılan cep telefonunu almaya çalışan damat, altındaki sandalyenin kayması sonucu yere kapaklandı. O anlara ait görüntüler kısa sürede viral olurken, izleyenler "Nikah düştü" şeklinde yorumlar yaptı.

Bir nikah töreninde kendisine uzatılan cep telefonunu uzanıp almaya çalışan damat, altındaki sandalyenin kayması sonucu yere kapaklandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

TELEFONA UZANIRKEN SANDALYE KAYDI

Hayatının en mutlu gününde nikah masasına oturan bir damat, tören sırasında talihsiz ama bir o kadar da güldüren bir kaza yaşadı. Nikah töreni esnasında davetlilerden birinin kendisine uzattığı cep telefonunu almak isteyen damat, dengesini kaybetti. Altındaki sandalyenin aniden kaymasıyla birlikte heyecanlı damat bir anda kendisini yerde buldu. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında yere kapaklanan damadın imdadına çevresindekiler yetişti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürdü. Videonun altına binlerce beğeni gelirken kullanıcılar; "Nikah düştü gibi", "Heyecanına yenik düştü" ve "Gelin hanım ilk günden ayağını kaydırdı" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Evlilik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bir rüya null Bir rüya null:
    bişe yok ya komik bence 0 0 Yanıtla
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