Damgasız ağaçları kestiği iddia edildi, 'İstersen Valiyi çağır lan' dedi - Son Dakika
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Damgasız ağaçları kestiği iddia edildi, 'İstersen Valiyi çağır lan' dedi

Sivas'ta damgasız ağaçların kesildiğini düşünen muhtar, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek duruma tepki gösterdi. Kesim yapılan alanı ziyaret eden muhtar, işçilerden birinin 'Jandarmayı çağır, valiyi çağır lan' diyerek cevap vermesi dikkat çekti.

11.06.2024 17:11
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Damgasız ağaçları kestiği iddia edildi, "İstersen Valiyi çağır lan" dedi

Köy muhtarının damgasız ağaçları kestiği iddiası ile tepki gösterdiği ormancı muhtara, "İstersen Valiyi çağır lan" diyerek cevap verdi

SİVAS - Sivas'ta damgasız ağaçların kesildiğini düşünen muhtar, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek duruma tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada kesilen ağaçları kamyona yükleyen kişinin, muhtara, "Jandarmayı çağır, Valiyi çağır lan" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.

İddiaya göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar köyünde yetişkin çam ağaçları kesilmeye başlandı. Ormanlık arazide yapılan kesimi yerinde görmek isteyen köy muhtarı, kesim yapılan alanı ziyaret etti. Çakır, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kesilmesi için damga vurulan ağaçların yanı sıra damgasız ağaçların da kesildiğini düşündü. Damgasız ağaçların kesilmesine tepki gösteren Çakır, işçileri bu konuda uyardı. İşçilerden birinin muhtara "Jandarmayı çağır, valiyi çağır lan" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.

Muhtar Çakır, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak yetkililerden damgasız ağaçların kesimine engel olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Sivas, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damgasız ağaçları kestiği iddia edildi, 'İstersen Valiyi çağır lan' dedi - Son Dakika

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