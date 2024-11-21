Danimarka Donanması ve Çin Gemisi Baltık'ta - Son Dakika
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Danimarka Donanması ve Çin Gemisi Baltık'ta

Danimarka devriye gemileri, Baltık Denizi'nde Çin bandıralı geminin yakınında demirledi.

21.11.2024 17:51
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Danimarka donanmasına ait devriye gemileri, Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı kuran deniz altı telekomünikasyon kabloları koptuğu sırada bölgede olduğu iddia edilen Çin bandıralı geminin yakınına demir attı.

Deniz seyrüseferini takip eden "Vesselfinder" internet sitesine göre, Danimarka ordusuna ait "P525" ve "P523" devriye gemileri, Çin bandıralı "Yi Peng 3" dökme yük gemisinin yakınında demirledi. Gemiler kısa bir süre sonra harekete geçti.

Danimarka ordu sözcülerinden Henrik Hall Mortensen, Associated Press'e (AP) e-postayla yaptığı açıklamada, "Danimarka Savunma Bakanlığı, Çin gemisi Yi Peng 3'ün yakınındaki bölgede bulunduğumuzu teyit edebilir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, gemi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ancak ilgili taraflarla iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Lin ayrıca, Çin bandıralı geminin seyrüsefer haklarının korunması için çağrıda bulundu.

Baltık Denizi'nde deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopması

Telekomünikasyon hizmetleri sağlayan ve hisselerinin çoğunluğunun devlete ait olan Finli şirket Cinia 19 Kasım'da, Finlandiya ile Almanya arasındaki C-Lion1 deniz altı kablosunda kopma kaynaklı sistem arızası meydana geldiğini ve hizmetlerinde aksama meydana geldiğini açıklamıştı.

Telekomünikasyon şirketi Telia tarafından işletilen Litvanya ile İsveç arasındaki bir iletişim kablosunda da 18 Kasım'da yerel saatle 10.00'da arıza tespit edildiği açıklanmıştı.

Telia'nın Litvanya'daki sözcüsü Audrius Stasiulaitis CNN'e yaptığı açıklamada, sorunun fiber optik kablodaki fiziksel hasardan kaynaklandığını teyit edebileceklerini söylemişti.

Bu olaylar hakkındaki haberlerde, Çin bandıralı "Yi Peng 3" dökme yük gemisinin, kablolarda hasar meydana geldiği iki ayrı zamanda, kabloların bulunduğu bölgeye yakın olduğu öne sürülmüştü.

Finlandiya ve Almanya'dan "hibrit savaş ihtimali" değerlendirmesi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, C-Lion1 kablosunda yaşanan arızalardan ötürü "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

Açıklamada, yaşananların "hibrit savaş itimali"ni gündeme getirdiği kaydedilerek, "Avrupa'nın güvenliği sadece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörler tarafından yürütülen hibrit savaşın da tehdidi altındadır." ifadelerine yer verilmişti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Baltık Denizi'nde Almanya ile Finlandiya ve İsveç ile Litvanya arasında iki deniz altı veri kablolarının zarar görmesinin sabotaj olduğunu varsaymak gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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