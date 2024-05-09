Danimarka, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Danimarka, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Danimarka, İsrail\'e Gazze Şeridi\'ndeki kara saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarına karşı güçlü bir şekilde uyarıda bulundu. Rasmussen, insani yardımların sivillere ulaşması için Refah sınır kapısının derhal yeniden açılması gerektiğini vurguladı. Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen de Gazze'deki felaket ve kıtlık riskinden endişe duyduklarını belirtti.

09.05.2024 19:19
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Danimarka, İsrail'e Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kara saldırılarına karşı "güçlü şekilde" uyarıda bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'e Refah'a askeri kara operasyonuna karşı güçlü uyarımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

İnsani yardımların sivillere ulaşması için Refah sınır kapısının derhal yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Rasmussen, insani ateşkesin sağlanması, tüm esir ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen de 7 Mayıs'ta Gazze'deki felaket ve kıtlık riskinden derin endişe duyduklarını bildirmiş, durumun Avrupa Birliği'nin ortak eylemini ve insani ateşkes sağlanması için sürekli bir baskıyı gerektirdiğini kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ABD ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Refah bölgesine 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmişti. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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