 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolarlık savunma desteği verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolarlık savunma desteği verecek

Danimarka Savunma Bakanlığı, İsveç'in Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe araçları vermesine katkı olarak Ukrayna'ya 264 milyon dolarlık savunma desteği vereceğini açıkladı. Bu destek, yedek parça, mühimmat ve teslimat sonrası bakımı da içermektedir.

Danimarka, Ukrayna\'ya 264 milyon dolarlık savunma desteği verecek
19.12.2023 - 19:41,
Abone Ol

Danimarka, Ukrayna'ya savunma alanında 264 milyon dolar değerinde destek vereceğini duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe araçları vermesine katkı olarak Kopenhag yönetiminin Ukrayna'ya 264 milyon dolar tutarında savunma desteği vereceği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin İsveç yönetimi ile birlikte Ukrayna'ya CV90 desteğinin yanı sıra "ilave tank üretimini" finanse etmeye karar verdiği kaydedildi.

264 milyon dolar değerindeki desteğin yedek parça, mühimmat ve teslimat sonrası bakımın da finanse edilmesini içerdiği ifade edilen açıklamada, bu adımın "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini" desteklemeyi sürdürme yönündeki ortak kararlılığı gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna'ya verilmesi kararlaştırılan CV90 zırhlı muharebe araç sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 19 Ağustos'ta yaptığı görüşmede, CV90 zırhlı muharebe araçlarını beraber üretme kararı alınmıştı.

İsveç hükümeti, 11 Aralık'ta Ukrayna'ya 1,4 milyar kron (134 milyon dolar) tutarında para yardımı yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Danimarka, Ukrayna, İsveç, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolarlık savunma desteği verecek - Son Dakika


18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:23
Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
17:17
İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi

Son Dakika
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
17:17 İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolarlık savunma desteği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement