Danimarka ve ABD'den Ukrayna'nın NATO Üyeliği Üzerine Farklı Görüşler - Son Dakika
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Danimarka ve ABD'den Ukrayna'nın NATO Üyeliği Üzerine Farklı Görüşler

Danimarka Savunma Bakanı, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ABD ile farklı görüşlere sahip olduklarını açıkladı.

13.02.2025 10:47
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Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ülkesinin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ABD ile farklı bakış açılarına sahip olduğunu söyledi.

Danimarka devlet televizyonu SR'nin haberine göre Poulsen, dün Belkçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştü.

Poulsen, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya NATO üyeliği teklif etmeye karar verdiklerini ancak bunun gerçekleşmesi için NATO üyelerinin aynı fikirde olması gerektiğini vurgulayarak, "Danimarka ve ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda farklı görüşleri var." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirten Poulsen, "Bana göre Avrupa'nın 2025 yılında Ukrayna'ya yardım etmek için daha da büyük sorumluluk üstlenmesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Trump'a göre, Ukrayna'nın NATO üyeliği "uygulanabilir" değil

ABD Başkanı Trump, bugün, bir soru üzerine Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin "uygulanabilir" olmadığını düşündüğünü belirtmişti.

Trump, "Uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için sorun yok. Onun NATO'ya girmesi uygulanabilir değil." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD olarak Ukrayna'ya 350 milyar dolardan fazla para verdiklerini ve bugüne kadar bunun karşılığında bir şey almadıklarını anlatan Trump, bundan sonra Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceklerini ancak bunun karşılığında bu ülkeden nadir toprak mineralleri alacaklarını kaydetmişti.

Avrupa'nın Ukrayna'ya borç olarak savunma desteği sağladığını, buna mukabil Joe Biden yönetiminin karşılığını almadan bu ülkeye destek verdiğini söyleyen Trump, savaşın sona ermesini istediğini ancak bundan sonra Ukrayna'ya verecekleri desteğin karşılığını alacaklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka ve ABD'den Ukrayna'nın NATO Üyeliği Üzerine Farklı Görüşler - Son Dakika

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