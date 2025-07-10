Danıştay, Çiğli'deki Çöplüğün Kapatılmasını Onayladı

Danıştay 4. Dairesi, İzmir'in Çiğli ilçesinde kent çöplüğü olarak kullanılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasını isteyen mahalle sakinlerinin talebini yerinde buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde, çöp depolama işleminin durdurulması yönünde verdiği kararın iptali için Danıştay 4. Dairesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Danıştay 4. Dairesi, mahalle sakinlerini haklı bularak, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin kararını onadı.

Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, konuyla ilgili AA muhabirine, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Adaletin yerini bulduğu için mutlu olduğunu aktaran Kazar, "İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, birçok hukukçu bizi yalnız bıraktı. Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dava süreci

Çöp depolama alanının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nin o dönemki muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, 15 Haziran 2023'te, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu.

İzmir 4. İdare Mahkemesinde aynı gün görülen duruşmada, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunulmuş, yetkililer de savunmalarını mahkemeye sunmuştu.

İlk derece mahkemesinde Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasına karar verilmiş, dosya bu kez istinafa taşınmıştı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi de kararı hukuka uygun bulmuştu.