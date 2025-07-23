Dar'dan Filistin Meselesine Sert Eleştiri - Son Dakika
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Dar'dan Filistin Meselesine Sert Eleştiri

23.07.2025 19:17
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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Filistin hakkındaki BM kararlarını ihlal eden durumu kınadı.

NEW Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "Filistin meselesi, Birleşmiş Milletler'in (BM), Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası hukukun bütünlüğünün güvenilirliği açısından bir turnusol testidir. Filistin halkının haklarının korunamaması, cezasızlığı cesaretlendirecek ve hepimizin savunduğunu iddia ettiği uluslararası düzenin meşruiyetini zedeleyecektir." dedi.

Dar, BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımlı açık oturumla İsrail-Filistin sorununun ele alındığı toplantıda konuştu.

Filistin halkının on yıllardır en ağır biçimde işgale ve sistematik bir politikaya maruz kaldığını belirten Dar, bu kişilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere temel ve devredilemez haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

"Gazze uluslararası hukukun mezarlığına dönüşmüştür"

Dar, son 22 aydır Gazze'de tanıklık edilen durumun yalnızca bir insani felaket olmadığını dile getirerek, "İnsanlığın kendisinin çöküşüdür. Gazze, yalnızca masum hayatların değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, özellikle uluslararası insancıl hukukun da mezarlığına dönüşmüştür." diye konuştu.

Hastanelerin, okulların, BM tesislerinin, yardım konvoylarının ve mülteci kamplarının sistematik biçimde hedef alınmasının rastlantı olmadığının altını çizen Dar, bunların uluslararası insancıl hukukun, çok sayıda Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı geçici tedbir kararlarının açıkça ihlali niteliğinde kasıtlı cezalandırma eylemleri olduğunu vurguladı.

Dar, Gazze'deki açlık krizinin de eşi benzeri görülmemiş ve son derece kaygı verici bir seviyeye ulaştığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Filistin meselesi, BM'nin, Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası hukukun bütünlüğünün güvenilirliği açısından bir turnusol testidir. Filistin halkının haklarının korunamaması, cezasızlığı cesaretlendirecek ve hepimizin savunduğunu iddia ettiği uluslararası düzenin meşruiyetini zedeleyecektir."

Dar, bu bağlamda BMGK'nin birlik ve aciliyet içinde somut adımları atmaması ve ilk olarak Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında derhal, kalıcı ve koşulsuz bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini aktardı.

İhtiyaç duyan tüm sivillere engelsiz, sürekli ve güvenli insani erişim sağlanması gerektiğine dikkati çeken Dar, yardım çalışanlarının, sağlık ekiplerinin ve BM personelinin korunmasının önemine işaret etti.

Dar, milyonlarca Filistinlinin hayatta kalması için vazgeçilmez olan Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik uluslararası desteğin yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te zorla yerinden etmelerin, yasa dışı "yerleşim genişlemesinin" ve Filistin topraklarının ilhakının sona erdirilmesi çağrısında bulunan Dar, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde hazırlanan Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planın hayata geçirilmesini talep etti.

Dar, son olarak uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda, adil, kapsamlı ve kalıcı iki devletli çözüme ulaşmayı amaçlayan, gerçekçi ve zaman sınırlı bir siyasi sürecin yeniden başlatılmasının artık acil bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Pakistan, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dar'dan Filistin Meselesine Sert Eleştiri - Son Dakika

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