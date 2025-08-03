Darbe Girişimcisi İki Jandarma Uzman Çavuş Hüküm Giydi

KARS'ta 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılandıkları davada 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası alan, ihraç jandarma uzman çavuşlar Ü.G. (36) ve O.S. (33) Adana'da yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Kars'ta jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmak için jandarma komutanlığından çıktıkları ve girişim başarısız olunca sabah saatlerinde tekrar döndükleri iddia edilen uzman çavuşlar Ü.G. ve O.S., daha sonra meslekten ihraç edildi. Şüphelilerin, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandıkları davada verilen 13 yıl 4'er ay hapis cezaları, mahkeme tarafından onandı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Ü.G. ve O.S.'nin yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, firari hükümlülerden Ü.G.'nin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, O.S.'nin ise Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adreslere önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, ihraç askerleri yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.G. ve O.S. cezaevine gönderildi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,