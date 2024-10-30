Darbeyle Tutuklanan Gülnar Tahliye Edildi

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Sezgin Gülnar tahliye edildi.
Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesi sonrası RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan arbedede A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gülnar'ın tutuklanmasına avukatlarınca itirazda bulunuldu.
İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Gülnar'ın tahliyesine karar verdi.
Ne olmuştu?
Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde yaşanan olaylara İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmişti.
Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edilmişti.
Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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