Darende\'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu

Malatya'nın Darende ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Darende Belediyesi tarafından Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, programdaki konuşmasında, ramazan ayının manevi ikliminde şehit aileleriyle bir arada olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Gülyer, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da programdaki konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduklarını belirtti.

Program, protokol üyelerinin şehit ailelerine ve gazilere hediye takdiminin ardından sona erdi.