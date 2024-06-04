Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Darıca\'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı. Turnuvaya 2 bin 500 öğrenci katıldı. Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin gelişimi açısından önemli olan turnuvanın 5 gün süreceğini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ise salgın döneminde 2 yıl ara verdikleri turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

04.06.2024 11:33
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Eray Şamdan Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya, 2 bin 500 öğrenci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 5 gün sürecek turnuvanın, gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bıyık, " Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin elde edecekleri kazanımlar, yarınlarımız için çok kıymetli. İmkanlarımızı, sizler için seferber edeceğiz. Turnuvaya katılan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da turnuvaya salgın döneminde 2 yıl ara verdiklerini hatırlatarak, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından derece elde etmek isteyen öğrencilerin kıyasıya mücadelesi başladı.

Törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Muzaffer Bıyık, İsmail Oğuz, Kocaeli, Darıca, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı - Son Dakika

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