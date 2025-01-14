Darıca'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Darıca'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Darıca'da eski eşini öldüren Ş.K., mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

14.01.2025 19:47
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ile müştekiler G.D, A.K, A.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ş.K, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Ş.K, eşinin ikamet ettiği sokaktan servis güzergahı olduğu için zaman zaman geçtiğini kaydetti.

Ş.K, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, çocuklarından başka bir şey için üzüntü duymadığını ifade etti.

Sanık avukatı Burak Uluköylü, mütalaada aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin adli kontrol şatıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Söz verilen bazı müştekiler de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Katılan G.D. vekili avukatı Semra Yıldız, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Yıldız, kadına karşı işlenen cinayetlerde nitelikli hal uygulanmasının, yasanın bu anlamda değişmesinin Türk yargısı ve hukuku için umut verici gelişme olduğunu söyledi.

Maktul Tülay Dağaşan'ın annesi Gülbahar Dağaşan ise adalete güvendiğini, verilen cezayla evladının kanının yerde kalmadığını, sanığa verilen cezayla yüreğine biraz da olsa su serpildiğini ifade etti.

Olay

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta 4 Ocak'ta Ş.K. ile eski eşi Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Ş.K, tabancayla Dağaşan'ı yaralamıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan Ş.K. daha sonra yakalanmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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