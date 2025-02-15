Darıca'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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Darıca'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Darıca'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

15.02.2025 12:47
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'nde 11 Şubat'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler T.Ö. (29) ve M.D'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika

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