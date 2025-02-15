Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'nde 11 Şubat'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler T.Ö. (29) ve M.D'yi (22) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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