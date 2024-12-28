Darıca'da İnşaat Alanında Doğal Gaz Hattı Delindi, Gaz Akışı Kesildi - Son Dakika
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Darıca'da İnşaat Alanında Doğal Gaz Hattı Delindi, Gaz Akışı Kesildi

Darıca\'da İnşaat Alanında Doğal Gaz Hattı Delindi, Gaz Akışı Kesildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir inşaat alanında zemin kazısı sırasında doğal gaz hattı delindi. Olay sonrası gaz akışı kesilirken, ilçenin yarısından fazlası gazsız kaldı. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, onarım çalışmalarının ardından gaz akışını yeniden sağlayacak.

28.12.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki inşaat alanında, iş makinesi operatörünün zemin kazısı sırasında, doğal gaz hattının geçtiği boru delindi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, gaz akışını keserken; ilçenin yarısından fazlasına ise gaz akışının kesildiği öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre; alanda çalışan iş makinesi operatörü, zemin kazısı yaptığı sırada kazara doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık olarak 30 metre yüksekliğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alanın etrafında tedbir alırken, doğal gaz şirketi ekipleri ise gazı kesti. Olası tehlikenin yaşanmaması için yapılan müdahalenin ardından ilçe genelindeki 14 mahallenin yarısından fazlasına gaz verilmediği, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından gaz akışının yeniden sağlanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca'da İnşaat Alanında Doğal Gaz Hattı Delindi, Gaz Akışı Kesildi - Son Dakika

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