Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki bir inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. İnşaattaki çalışanlar, önlem amacıyla tahliye edildi.
Ekipler, gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da İnşaatta Doğal Gaz Hattı Delindi - Son Dakika
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