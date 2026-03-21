Darıca'da Nevruz Tartışması: 8 Gözaltı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Nevruz kutlamalarında bir grup ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Polisin müdahale ettiği gruptaki 8 kişi gözaltına alındı.

Darıca Millet Bahçesi'nde öğle saatlerinde Nevruz kutlamaları için program düzenlendi. Bazı katılımcılar, görevliler ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

