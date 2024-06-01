Darıca Sanat Günleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Darıca Sanat Günleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

Darıca Sanat Günleri\'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Darıca Sanat Günleri' etkinliği açıldı. Sergide, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların bu eserleri görmesinin önemine vurgu yaparak, serginin hayırlı olmasını diledi. Darıca Neşet Yalçın Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Öztaş ise sanatın ilçede yaygınlaşması için çalıştıklarını belirterek, öğrencilerin emeklerini sergilemek istediklerini söyledi. Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

01.06.2024 12:21
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Kocaeli'de, "Darıca Sanat Günleri" gerçekleştirildi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılış kurdelesi törenle kesildi.

Etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı eserler yer aldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların bu eserleri görmesinin kıymetli olduğunu belirterek, "Bizlere düşen, bu tür faaliyetler için insanlarımıza alan açmamızdır. Onun için biz her zaman varız. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Darıca Neşet Yalçın Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Öztaş ise sergide öğrencilerin yıl boyunca verdiği emeklerin yer aldığını vurgulayarak, "Sanatı ilçemize yaygınlaştırmak istiyoruz. Sanatın temellerini okullarımızda atıyoruz. Bu temellerle öğrencilerimizin eserlerini göstermek istedik." diye konuştu.

Açılış törenine, İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca Sanat Günleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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