Datça açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Durdurulan lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.