Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen ağaç dalları 2 araçta hasara neden oldu.
Liman mevkisindeki Amfi Tiyatro yanında otopark olarak kullanılan boş alanda, park halindeki iki aracın üzerine kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç dalları devrildi.
Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Yapılan incelemenin ardından Datça Belediyesi ekiplerince dallar kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Ağaç Dalları Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?