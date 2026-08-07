Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular - Son Dakika
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Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

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Rusya'da halka açık bir su parkında skandal görüntüler kaydedildi. Çarşaf giyen Müslüman kadına bir adam tepki gösterdi. Kadının yanına giden adam, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Rusya'daki bir su parkında, çarşaf giyen Müslüman bir kadın diğer bir ziyaretçinin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Kadının yanına yaklaşan adam, giysisinin çocuklarını korkuttuğunu öne sürerek kadından tesisi terk etmesini istedi.

"KIYAFETİN ÇOCUKLARIMI KORKUTUYOR"

Adam, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından tesis yönetimi ve yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı merak konusu oldu.

Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • BOZKURT BOZKURT:
    güzel hareket. zamanında önlem almak lazım 13 35 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Her ülkenin şartları farklı. Nasıl Suudi Arabistan'da batılı bir kıyafeti giyinemiyorsa, batılılar bile oraya gittiğinde o şartlara ister istemez uyum sağlamak zorunda kalıyorsa, diğer ülkelerde gıden aynı hassasiyeti göstermelidir. Bu adamın iddiasıda doğru olabilir kendi açısından. 16 27 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    süper 12 28 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    biz deki CHP görüşleri aynıymış 19 15 Yanıtla
  • adnan babuş adnan babuş:
    Bu haber sitesini okumayın radikal bir haber sitesi burası işlerine gelmeyen mesajları yayınlamıyorlar 15 2 Yanıtla
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