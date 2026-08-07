Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Rusya'daki bir su parkında, çarşaf giyen Müslüman bir kadın diğer bir ziyaretçinin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Kadının yanına yaklaşan adam, giysisinin çocuklarını korkuttuğunu öne sürerek kadından tesisi terk etmesini istedi.

"KIYAFETİN ÇOCUKLARIMI KORKUTUYOR"

Adam, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından tesis yönetimi ve yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı merak konusu oldu.