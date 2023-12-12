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Datça'da kayınvalidesini öldüren çift hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Datça'da kayınvalidesini öldüren çift hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Muğla'nın Datça ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini öldüren Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Datça\'da kayınvalidesini öldüren çift hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
12.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:59
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı (58) öldüren Ali Murat Tutlu (31) ile yanındaki eşi Özlem Tutlu (26) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. İddianamede, Ali Murat Tutlu'nun Facebook hesabında isminin yanında 'ZukoZila' yazdığı, bu kelimenin de Nyanja dilinde, 'Öleceksin' anlamına geldiği, 2021 tarihli bir paylaşımında ise seri katil filmleri önerisi istediği belirtildi.

Olay, 17 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ali Murat Tutlu, ekmek bıçağı ile kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sevgi Ağı yaşamını yitirdi, Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu gözaltına alındı. Damat Tutlu, savcılıktaki ifadesinde, kayınvalidesi Sevgi Ağı ile altlı üst oturduklarını belirterek, "Ailevi sebeplerden dolayı burayı terk etmek istiyorduk. Eşimle beraber buradan ayrılarak, kendi ayaklarımız üstünde durmak istediğimizi kayınvalideme söyledik. Fikirlerimizi beğenmedi. 'Size kahve yapayım' diyerek mutfağa gitti. Mutfaktan aldığı bıçakla Özlem'in üstüne yürüdü ve yatak odasına doğru kovaladı. Durumu görünce arkasından gittim. Eşimi bıçaklamak için hamle yapacağı sırada tutmak zorunda kaldım. Tuttuğum yer bıçağın keskin tarafına denk gelmesi sebebiyle elim kesildi ve bıçak elimde kaldı. Kayınvalidem cüsseli olduğu için karşı koymakta zorlandım. Elimdeki bıçakla kendimi savunarak, hedef gözetmeksizin birden fazla bıçak darbesi vurdum. Daha sonra yere yığıldı. Eşime telefonumu vererek 112'ye haber vermesini söyledim" dedi.

'TAM OLARAK OLAYI GÖREMEDİM'

Özlem Tutlu da ifadesinde, şunları anlattı:

"Börek yapmak için annemin yanına indim. Eve yoğurtçu gelecekti. Yabancı geldiğinde oğlum rahatsız oluyor. Pandemiden kalma bir alışkanlık olduğu için başkalarının yanında çok bulundurmuyoruz. O nedenle yukarı çıkmıştım. Sonra tekrar aşağıya, annemin yanına indim ardından eşim geldi. Eşimle önceden Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşıyorduk. Ali'nin oradaki işi iyiydi. Bozüyük'e yerleşmeye karar verdik. Anneme söylemek için konuşmaya başladık. Torunundan uzak kalamayacağını, Datça'dan ayrılmamamızı istedi. Kararımızın kesin olduğunu dile getirdik. Annem, 'Kahve yapayım, rahat rahat konuşalım' diyerek mutfağa gitti. Mutfaktan elinde bıçakla geldi. 'Torunumu götüremezsiniz' diyerek bıçakla üzerime yürüdü. Yatak odasına doğru koştum. Annem bıçakla bana saldırmaya çalışıyordu. Yatağın üzerine çıktım. Eşim, annemin elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Ali'nin parmakları kesildi. Annem hala saldırmaya çalışıyordu. Yaşanan arbede sırasında eşim bıçağı almayı başardı. Olayın şokundaydım. Eşim beni korumak için bıçağı gelişigüzel salladı ve annemin boğazına denk geldi. Tam olarak olayı göremedim."

İfadelerinin ardından çift, tutuklandı.

'PLANLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER'

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Savcısı Etem Aydın, cinayete ilişkin iddianame hazırladı. Otopsi raporunda, Sevgi Ağı'nın kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama sonucu hayatını kaybettiği, evde yapılan aramada koli bandı, eldiven, makas, ip, içerisinde yakıt jeli olan plastik şişe bulunduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, Tutlu çiftinin olay yaşanmadan önce Sevgi Ağı'yı öldürmeye karar vererek, tasarladıkları plan dahilinde kullanmayı düşündükleri bandı ve ipi temin ettikleri belirtildi. İddianamede, Ali Murat Tutlu'nun Facebook hesabında isminin yanında 'ZukoZila' yazdığı, bu kelimenin de Nyanja dilinde, 'Öleceksin' anlamına geldiği, 2021 tarihli bir paylaşımında ise seri katil filmleri önerisi istediği anlatıldı. İddianamede, Ali Murat Tutlu ile Özlem Tutlu'nun eylem birliği içerisinde hareket edip, olay tarihinde evine gittikleri Sevgi Ağı'yı tasarladıkları plan kapsamında öldürmek kastı ile birden fazla kez bıçaklamak suretiyle öldürdükleri yer aldı. İddianamede Tutlu çiftine 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA
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