Datça'da Yasa Dışı Göç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Datça'da Yasa Dışı Göç Operasyonu

Datça\'da Yasa Dışı Göç Operasyonu
14.09.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça açıklarında durdurulan teknede 11 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında durdurulan Polonya bayraklı teknede yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3'ü tekne mürettebatı, 8'i FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Datça Palamutbükü Koyu açıklarında, FETÖ/PDY üyelerinin kaçış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile 11 Eylül'de operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında, gümrük kaçağı 9 elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram skunk, 3 kenevir yağlı krem, 1 kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevirli kurabiye, 40 adet kenevir çayı, 2 kenevirli lolipop ve 3 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Ekiplerin durdurduğu Polonya bayraklı teknedeki 3'ü mürettebat, 8'i örgüt şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı.

Tekne kaptanı ve çalışanları 'Göçmen kaçakçılığı', teknedeki 8 şüpheli ise 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Polonya, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Muğla, Datça, Hukuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da Yasa Dışı Göç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:50:56. #7.12#
SON DAKİKA: Datça'da Yasa Dışı Göç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.