Dave Chappelle, Gazze'deki Durumu Eleştirerek Soykırım İddiasında Bulundu - Son Dakika
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Dave Chappelle, Gazze'deki Durumu Eleştirerek Soykırım İddiasında Bulundu

Dave Chappelle, Gazze\'deki Durumu Eleştirerek Soykırım İddiasında Bulundu

Amerikalı ünlü komedyen Dave Chappelle, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir gösteride, İsrail'in Gazze'de sivillerin içinde bulunduğu insani duruma ağır silahlarla saldırdığını ve burada bir soykırım yaşandığını dile getirdi. Chappelle'in bu sözleri seyircilerden büyük alkış aldı ve Filistin'in özgürleştirilmesi çağrısına destek verildi. Ayrıca, Chappelle, yaklaşan ABD seçimlerinde İsrail'e destek sözü veren ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik eleştirilerde bulundu.

24.05.2024 23:49
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NEW Amerikalı ünlü komedyen Dave Chappelle, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) gösterisinde, Gazze'de "soykırım" yaşandığını dile getirdi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de seçkin davetlilerin katıldığı bir programda sahneye çıkan Chappelle, İsrail'in ağır silahlarla saldırdığı Gazze Şeridi'nde sivillerin içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekti.

Chappelle, Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını söyledi.

ABD'li komedyen, seyircilerden büyük alkış topladı.

Yaklaşık 33 yıl önce İslam dinini seçen siyahi komedyenin gösterisinde, seyircilerden bir kadın " Filistin'i özgürleştirin" diye bağırırken, kalabalık da bu çağrıya destek verdi.

Yaklaşan ABD seçimlerine de değinen Chappelle, İsrail'e destek sözü veren ABD Başkanı Joe Biden'dan bahsederken salondan yuhalama sesleri yükseldi.

50 yaşındaki Chappelle, 2019'da Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dave Chappelle, Gazze'deki Durumu Eleştirerek Soykırım İddiasında Bulundu - Son Dakika

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