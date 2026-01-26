Okyanusların Sesi Elhamra Sahnesi'nde - Son Dakika
Okyanusların Sesi Elhamra Sahnesi'nde

26.01.2026 10:16  Güncelleme: 11:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Akdeniz Akademisi ve Akdeniz Koruma Derneği iş birliğiyle, David Attenborough'nun anlatımıyla hazırlanan 'Ocean with David Attenborough' belgeseli 30 Ocak 2026'da izleyiciyle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Akdeniz Akademisi ve Akdeniz Koruma Derneği iş birliğiyle, David Attenborough'nun anlatımıyla hazırlanan Ocean with David Attenborough belgeseli, 30 Ocak 2026'da saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz Koruma Derneği iş birliğiyle deniz ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken bir belgesel gösterimine ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü belgesel yapımcısı David Attenborough'nun anlatımıyla hazırlanan "Ocean with David Attenborough" adlı belgesel, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Elhamra Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, iyi yönetilen deniz koruma alanlarının, deniz yaşamını yeniden canlandırmadaki kritik rolünü çarpıcı örneklerle ele alıyor. 2012 yılından bu yana denizlerimizin korunması için çalışan Akdeniz Koruma Derneği'nin, Türkiye'deki çekimlerine destek verdiği "Ocean with David Attenborough" belgeseli, yerel toplulukların katılımıyla yürütülen koruma çalışmalarının, iklim kriziyle mücadele bağlamında neden hayati önem taşıdığını da güçlü biçimde vurguluyor.

13 yaş üstü izleyicilere açık ve ücretsiz

İzmir Akdeniz Akademisi'nin, Akdeniz havzasında çevresel farkındalığı artırmaya ve bilimsel bilgi ile toplumsal duyarlılığı buluşturmaya yönelik çalışmaları kapsamında, Akdeniz Koruma Derneği iş birliğinde düzenlenen gösterim, 13 yaş ve üzeri izleyicilere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

