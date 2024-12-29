Davraz Kayak Merkezi'ne 18 Bin Ziyaretçi

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Davraz Kayak Merkezi ziyaretçi akınına uğradı

İlk iki günde 18 bin ziyaretçi ağırladı

ISPARTA - Sezonu yeni açan Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı merkezde yoğunluk yaşanırken, Jandarma Arama Kurtarma timleri güvenlik önlemleri kapsamında aktif görev yaptı. Kayak tutkunları, hafta sonu boyunca kış sporlarının keyfini çıkardı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, sezon açılışını takiben iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı. "Batı Akdeniz'in incisi" olarak anılan ve son yıllarda büyük ilgi gören merkezde, yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Davraz Kayak Merkezi ziyaretçi akınına uğradı

Hafta sonunun da etkisiyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Davraz'da, kayak tutkunları beyaz örtünün keyfini çıkardı. Önceki yıllarda kar yağışındaki gecikmeler nedeniyle sezon açılışı ertelenen merkez, bu yıl erken yoğunlukla dikkat çekti.

Jandarma ekipleri 7/24 görev yapıyor

Güvenlik tedbirleri kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde 7/24 görev yapıyor. Ekipler, düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan veya yardıma ihtiyaç duyan ziyaretçilere hızla müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim ediyor. Kar üstü motosikletleriyle yürütülen çalışmalar, merkezdeki güvenliği artırıyor.