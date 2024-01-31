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Davutoğlu, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Davutoğlu, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup Toplantısında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, Anayasanın yok sayılması ve temel demokratik kazanımların yok edilmesiyle bir anayasasızlaşmaya gittiğimizi belirtti.

31.01.2024 12:42  Güncelleme: 13:07
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(GÖRÜNTÜLÜ – KISA HABER)

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup Toplantısında; Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Hepimizin ağaya kalkma vakti. Hangi düşünceden, hangi partiden, hangi inançtan, hangi bölgeden olursa olsun yeter deme vakti… Dün yaşanan şey, ilkeler manzumesi olan Anayasanın yok sayılmasıdır. İnsan hakları temelinde ortaya konan temel demokratik kazanımların yok sayılmasıdır. Süratle bir anayasasızlaşmaya gidiyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün TBMM'de; Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup toplantısında, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Hepimizin ağaya kalkma vakti. Hangi düşünceden, hangi partiden, hangi inançtan, hangi bölgeden olursa olsun yeter deme vakti. Can Atalay meselesi feri bir mesele değildir. Tekil olarak, bir milletvekilliğinin şahsi davası gibi görebilir bazıları, ama ülkemiz için çok sembolik bir nitelik kazanmaya başladı…

Dün yaşanan şey, ilkeler manzumesi olan Anayasanın yok sayılmasıdır. İnsan hakları temelinde ortaya konan temel demokratik kazanımların yok sayılmasıdır. Süratle bir anayasasızlaşmaya gidiyoruz. Anayasa çok muteber mi bizim için? Hayır. 12 Eylül Anayasası, delik deşik edilmiş şekliyle Türkiye'ye zaten dar geliyorken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu daha da daralttı. Daha dar bir tünele soktu bizi. Ama şimdi daha vahim bir gelecek bizi bekliyor. Bu beğenmediğimiz anayasanın dahi devreden kalktığı anayasasızlaştırılan bir ülkeye doğru gidiyoruz."

Haberin tamamı, birazdan…

Davutoğlu, Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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