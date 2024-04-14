Davutoğlu: Türkiye\'nin İran-İsrail gerilimine ilişkin sessiz kalması izah edilemez

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran- İsrail arasındaki gerilime ilişkin Türkiye'den herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Uyan Ankara uyan. Dün bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi. Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı. Şu ana kadar da bir açıklama gelmedi. Bunun izahı mümkün değil" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, X hesabından İran-İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

"İKİ İHTİMAL VAR"

Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uyan Ankara uyan! Dün bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi. Bütün başkentler ayakta iken ve açıklamalarla tutumlarını ortaya koyarken bir tek Ankara sessiz ve ıssızdı. Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı. Şu ana kadar da bir açıklama gelmedi. Bunun izahı mümkün değil. Ama devlet tecrübesi bana iki ihtimal olduğunu düşündürüyor. İlki, yetkili kurumların açıklama hazırlamış ama Cumhurbaşkanı'ndan onay alamamış olması. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington'daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olması.

Birinci gerekçe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet kurumlarını etkisiz kılarak devlet reflekslerini dumura uğratmış olmasının vahim bir sonucudur. İkinci gerekçe geçerli ise durum daha da vahimdir. Türkiye bölgesel konulardaki tutumunu ne kadar güçlü olursa olsun başka bir küresel güce endeksleyemez. Önce kendi tutumunu belirler. Daha sonra da bölgesel ve küresel aktörler nezdinde bu çerçevede aktif girişimde bulunur. Edilgen ve pasif bir yaklaşım ülkemizin itibarını da etki gücünü de yok eder."

Davutoğlu, konuyla ilgili bir başka paylaşımında da İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırı ve İran'ın İHAlarla yaptığı misilleme ile bölgede tırmanan gerilim konusunda atılması gereken acil adımları 15 maddede sıraladı.