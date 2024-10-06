DEAŞ Operasyonu: Bomba Yapımcısı Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Operasyonu: Bomba Yapımcısı Yakalandı

DEAŞ Operasyonu: Bomba Yapımcısı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi R.H. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

06.10.2024 10:39
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İSTANBUL, İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünde bomba yapımında görev aldığı tespit edilen R.H. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanan R.H. cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilere yönelik operayson başlatıldı. Operasyonda çatışma bölgelerinde DEAŞ örgütü içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H.(34) yakalandı. R.H. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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