DEAŞ Propagandası Yapan 13 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEAŞ Propagandası Yapan 13 Şüpheli Gözaltında

17.02.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Adana'da DEAŞ propagandası yapan 13 şüpheli, terör finansmanı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaparak, sağladığı finansmanı örgüt üyelerine aktardıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Şüpheli A.B'nin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirtilen açıklamada, şüphelinin bu yöntemle Irak ve Suriye'de faaliyet yürüten ve buralardaki esir kamplarında/cezaevlerinde (Roj Kampı, El Hol Kampı, Rusafa Cezaevi vb.) tutuklu olarak bulunan terör örgütü mensuplarına ve ailelerine yardım adı altında Y.Ö. isimli kişinin hesabında para toplayarak fon toplandığı ve bu fonların söz konusu kamplarda/cezaevlerinde bulunan terör örgütü mensuplarına aktarıldığının belirlendiği kaydedildi.

Şüpheli A.B'nin kullandığı tespit edilen hesap ile para transfer ilişkisi bulunan 13 şüpheliye yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı ve aramalar sonucunda başta örgütsel dokümanlar olmak üzere birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şüpheliler haricinde atılı suçlara iştirak eden, yurt dışı çıkış kaydı bulunan ve adres tespiti yapılamayan 2 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Adana, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ Propagandası Yapan 13 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı 17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Ramazan desteği başvuruları başladı İşte adım adım detaylar... Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
Sosyal medya yasası yolda Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü... Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı
Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor Sıra dışı bir düğün yapacak Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

09:44
Nereden nereye Liverpool’un eski yıldızı tutuklandı
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 09:51:27. #7.11#
SON DAKİKA: DEAŞ Propagandası Yapan 13 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.