DEAŞ Saldırısına Dava: 4 Sanığa Müebbet İstemli İddianame - Son Dakika
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DEAŞ Saldırısına Dava: 4 Sanığa Müebbet İstemli İddianame

15.06.2025 19:06
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Başakşehir'de bıçaklı saldırı düzenleyen 4 DEAŞ üyesine ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl hapis istemi.

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde 3 kişinin bıçakla yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi biri 18 yaşından küçük 4 sanık hakkında, "Anayasayı ihlal", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ tarafından 10 Ekim 2024'te Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen ve 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü sanıklar Arsen Musailov ve Dzhohkar Daudov'un "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu olan M.G'nin (17) evine geldiği anlatıldı.

Sanık Musailov'un M.G'ye 1000 dolar para verdiği aktarılan iddianamede, M.G'nin söz konusu parayı annesine teslim ettikten sonra evden ayrılarak Başakşehir'deki AVM'ye gittiği kaydedildi.

İddianamede, M.G'nin burada 1 saat 15 dakika dolaştıktan sonra yüzünü "puşi" denen siyah renkli bez ile gizlediği, sırayla Esabil Çulfa, Halil Furkan Eken ve Sercan Yalçıntekin'i bıçakla yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Eyleminden sonra örgüte biat videosu gönderdi

İddianamede, söz konusu eylem sonrası evine dönen M.G'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hafs El Haşimi El Kureyşi'ye biat ettiğine dair bir video kaydı hazırlayarak örgüte ilettiği, daha sonra da "Esadullah" lakaplı Ruslan Magomedov ile görüştüğü ve olayda kullandığı cep telefonunu attığı vurgulandı.

M.G'nin eylemden önce ve sonra sanıklar ile sürekli olarak irtibat halinde bulunduğu vurgulanan iddianamede, M.G'nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde eylemi örgüt adına gerçekleştirdiğini itiraf ettiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, M.G'nin diğer sanıklar Ruslan Magomedov, Dzhokhar Daudov ve Arsen Musailov ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek söz konusu eylemi gerçekleştirdikleri aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma dosyasına gönderilen yazıya yer verilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren M.G'nin "Muhammed Ebu Muhacir" kod adlı DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve eylemi örgütsel eylem amacıyla gerçekleştirdiği bilgisi de yer aldı.

Örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda hareket ettiler

İddianamede, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde M.G. ve şüpheliler Magomedov, Daudov ve Musailov'un kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

M.G'nin, AVM önünde mağdur Halil Furkan Eken ile müştekiler Sercan Yalçıntekin ve Esabil Çulfa'yı bıçakla yaralayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tasarlayarak soruşturmaya konu silahlı terör saldırısı eylemini gerçekleştiren M.G. ile şüpheliler Ruslan Magomedov, Dzhokhar Daudov ve Arsen Musailov'un DEAŞ silahlı terör örgütü yöneticilerinden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suretiyle üzerlerine atılı bulunan suçları işledikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, 4 sanığın "Anayasayı ihlal", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıl 6'şar aydan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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