DEAŞ Üyeleri Adana'da Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Üyeleri Adana'da Yakalandı

DEAŞ Üyeleri Adana\'da Yakalandı

Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten 4 şüpheli, Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Tarım işçisi olarak çalışan şüphelilerin, örgütle bağlantıları ve silahlı eylemlere katıldıkları belirlendi.

01.02.2025 10:42  Güncelleme: 10:43
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SURİYE ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürütüp, 2019'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ile A.V. (50), Adana'daki adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girip, Adana'da saklandığı bilgisine ulaştı. Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu Z.U., A.S., A.E. ile A.V.'nin tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

SİLAHLI EYLEMLERE KATILMIŞLAR

Emniyete götürülen şüphelilerden A.V.'nin, örgütün Suriye'deki kamplarında örgütsel ve silahlı eğitim aldığı, bir süre sözde trafik polisi olarak görev yaptığı belirtildi. Örgüt yöneticileriyle yakın ilişki kuran A.V.'nin, daha sonra örgütün sözde istihbarat bölümünde görev aldığı bildirildi. Diğer şüphelilerden Z.U.'nun Irak'ta, A.S. ve A.E.'nin de Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı kaydedildi. Örgütün güç kaybetmeye başlamasının ardından 2019'da Adana'ya giden şüphelilerin uyuyan hücreye dönüştüğü, bu süreçte örgüt üyeleri görüştükleri öne sürüldü. Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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