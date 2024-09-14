DEAŞ Üyesi Saldırgan İstanbul'da Yakalandı

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(İSTANBUL) - Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'teki saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden ???????Viskhan Soltamatiov'u yakalamak için MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yaptı. Operasyon sunucunda, Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.