Dede ve Torundan Örnek Çevre Temizliği - Son Dakika
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Dede ve Torundan Örnek Çevre Temizliği

Dede ve Torundan Örnek Çevre Temizliği

Rize'de inşaat ustası Akif Uçar ve torunu Ecem Uçar, sahilde yürüyüş yaparken buldukları çöpleri toplayarak 2 saatlik bir temizlik gerçekleştirdi. Dede Uçar, gelecek nesiller için temiz bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti.

18.02.2025 10:42  Güncelleme: 10:43
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RİZE'de inşaat ustası Akif Uçar (57), torunu Ecem Uçar (10) ile yürüyüşe çıktıkları sahilde karşılaştıkları çöpleri topladı. 2 saat süren temizlikle topladıkları çöpleri geri dönüşüme gönderen dede ve torunu, çevre bilincine dikkati çekti.

Pazar ilçesinde yaşayan inşaat ustası Akif Uçar, torunu Ecem Uçar ile Hamidiye Mahallesi'ndeki sahilde yürüyüş yaparken çevreye gelişigüzel çöp bırakıldığını fark etti. Dede ve torunu karşılaştıkları ağaç dalı, pet şişe, plastik ve poşet gibi çöpleri toplamaya karar verdi. Bunun üzerine Uçar ve torunu, ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sahilde temizlik yaptı. Denizden çıkan ve kıyıya biriken çöpleri 2 saat süren çalışmayla toplayan dede-torun, o anları cep telefonu ile kaydederek çevre bilincine dikkat çekti.

'GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKALIM'

Sahilde özellikle piknik yapanların çöplerini gelişigüzel atmasına tepki gösteren Akif Uçar, temiz çevre çağrısında bulundu. Uçar, "Deniz, insanların attığı çöpleri kabul etmeyip kıyıya geri gönderiyor. Ancak sahilde dolaşan, gezen, yürüyen, eğlenen insanlar, bu kirliliğe duyarsız kalıyor. Çöp atanlara sesleniyorum; lütfen gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım. Eğer duyarlı olursak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmış oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dede ve Torundan Örnek Çevre Temizliği - Son Dakika

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