DeepSeek: Yapay Zeka Rekabetinde Yeni Bir Dönem - Son Dakika
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DeepSeek: Yapay Zeka Rekabetinde Yeni Bir Dönem

Çin'in DeepSeek modeli, düşük maliyetiyle yapay zeka pazarında büyük etki yarattı.

28.01.2025 16:49
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Çin yapımı yapay zeka (AI) modeli DeepSeek'in, benzer yapay zeka modellerinden çok daha ucuza mal edilmesi ve hızlı ilerleyişi başta ABD olmak üzere dünyanın gündemine oturdu.

Kısa sürede yoğun şekilde küresel ilgi gören DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Rakiplerine kıyasla çok daha ucuza geliştirilen DeepSeek'in hızlı ilerleyişi, teknoloji alanında yeni bir rekabetin önünü açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'i Amerikan şirketleri için bir "uyarı işareti" olarak nitelendirdi.

DeepSeek, sosyal medyada da çok konuşulan uygulamalardan biri oldu.

DeepSeek nedir?

DeepSeek, Aralık 2023'te Liang Wenfeng tarafından kuruldu. Kurulduktan bir yıl sonra tanıtımı yapılan uygulama, rakiplerine kıyasla çok daha kısa sürede geliştirildi.

Telefonlara ücretsiz indirilebilen DeepSeek'in R1 modeli 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü.

Yapay zeka modeli, dünya çapında kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Çok daha ucuza mal edildi

DeepSeek'in gündeme oturmasının nedeni, benzer yapay zeka modellerinden çok daha ucuza mal edilmesinin ortaya çıkması oldu.

Çinli yapay zeka modeli, benzerlerinin sistemlerini eğitmek için kullandıkları çiplerinden çok daha azı ile işliyor. Dünyanın önde gelen şirketlerinin sohbet robotları 16 binden fazla çip kullanırken, DeepSeek sadece 2 bin çipe ihtiyaç duyuyor.

DeepSeek, ABD'nin Nvidia H800s çip modelini kullanarak 6 milyon dolardan daha aza mal edildi. Öte yandan, OpenAI'ın ChatGPT'nin en son sürümüne 100 milyon dolardan fazla para harcadığı biliniyor.

DeepSeek, teknoloji piyasalarını sarstı

DeepSeek, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı ve yapay zeka alanındaki dünya devlerinin hisse performanslarını etkiledi.

ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı, DeepSeek'in hızlı yükselişinin ardından dün 117,26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18'e yaklaştı.

Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını gördü. Şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

ABD'li şirketlerin yatırımları gündeme geldi

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırdı.

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına yönelik bu yıl 60 ila 65 milyar dolar harcama yapmayı planlarken, Trump'ın ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurması soru işaretlerine yol açtı.

Dünyanın gözü DeepSeek'e döndü

ABD Başkanı Trump'tan OpenAI CEO'su Sam Altman'a çok sayıda kişi, DeepSeek'in hızlı yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, DeepSeek'in piyasaya sürdüğü yapay zeka modelinin Amerikan endüstrisi için bir "uyarı işareti" olması gerektiğini ifade etti.

DeepSeek'in ilerleyişini olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulan Trump, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyarı işareti olmalı." diye konuştu.

Sam Altman ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deepseek'in R1 modeli, özellikle de fiyatına göre sağladıkları açısından etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Altman, yeni bir "rakibe sahip olmanın heyecan verici" olduğunu kaydetti.

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic ise DeepSeek konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.

Husic, TikTok'la ilgili tartışmaların bir benzerinin DeepSeek'te de yaşanabileceğini savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DeepSeek: Yapay Zeka Rekabetinde Yeni Bir Dönem - Son Dakika

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