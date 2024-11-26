Hatay'ın Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGG 50 plakalı beton mikseri, Subaşı Mahallesi'nde Ali Çalıcı idaresindeki 31 AOB 926 plakalı sepetli motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çalıcı, sağlık ekibince kaldırıldığı Defne Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, beton mikserinin sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Defne'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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