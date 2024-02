\'Değişim Grubu\' İstanbul Tabip Odası Seçimleri İçin Beyannamesini Açıkladı

Güncel

Tabip-Sen, Hekim-Sen, Hekim Hakları Derneği, Türkiye Sağlık STK'ları Platformu ve Cumhuriyetçi Hekimler Grubu gibi sendika ve STK'lardan oluşan, kendilerine 'Değişim Grubu' adını veren bir grup doktor, Nisan ayında gerçekleştirilecek İstanbul Tabip Odası seçimi için 'Değişim Beyannamesi'ni açıkladı. Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen grup tarafından maddeler halinde açıklanan beyannemede, sağlık politikalarındaki değişim, sağlıkta şiddetin bitmesi, etkin ve ulaşılabilir hukuk, mali ve sosyal haklardaki kayıpların telafisi ve milli sağlık sanayisi gibi konulara değinildi. İstanbul Tabip Odası Başkanlığına aday olan Dr. Ahmet Erçek, seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparken Dr. Nedim Uzun, seçim beyannamesini okudu.

HER MESLEKTAŞIMIZI DEĞİŞİM SAFLARINA DAVET EDİYORUZ

İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Dr. Ahmet Erçek, 'Önce hekim öncü hekim diyen, her bir meslektaşımızın, mensubiyetine saygı duyuyoruz, ve kendisini değişim saflarına davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın da kendilerini, değişimin doğal mensubu olarak görmesini arzu ediyoruz. Bizler, değişim grubu olarak, 2024 İstanbul Tabip Odası Seçimlerini kazandığımızda; bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edecek, ötekisi olmayan bir oda inşa edeceğiz. Mesleğimizin ve memleketimizin menfaati hangi taraftaysa, biz o safta olacağız. Bizler, bu memleketin entelektüelleriyiz, vatanseverleriyiz. Her birimizin vatan bilinci, bayrak bilinci, siyasi bilinci var. Olmalı da ama bizim yönettiğimiz İstanbul Tabip Odası, az önce saydığım bilinçlere elbette sahip olacak, ama öte taraftan hiçbir siyasi parti angajmanı olmayacak, körü körüne kimseye düşmanlık da yapmayacak kimsenin payandası da olmayacak. Periferde kalmış genç meslektaşlarımızı, kadın meslektaşlarımızı, değişimin de odamızın da merkezinde konumlandıracağız. İlan ettiğimizde göreceksiniz, değişim listemizi de bu mantıkla oluşturacağız. Genç meslektaşlarımızın, odasına iyi hal kağıdı almak yerine, ben memleketimde neler yapabilirim, nasıl bir değer üretebilirim diye düşünmesine, odasına da bu düşüncesini hayata geçirmek adına gelmesi için gayret edeceğiz. Her bir meslektaşımızın, feraset sahibi olduğunu biliyoruz. Kimseyi kimseye tarif etme gibi bir derdin içerisine de kesinlikle girmeyeceğiz. Bu süreçte Pozitif ve yapıcı dil kullanacağız. Centilmence ve mesleğimize yakışır bir seçim yarışı sürdüreceğiz şeklinde konuştu.

MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİNİ VADEDİYORUZ

Seçim Beyannamesi'ni okuyan Dr. Nedim Uzun, Yaklaşık 16-17 hafta boyunca birçok meslektaşımızla istişarelerle bulunduk. STK temsilcileriyle görüştük. Meslektaşlarımızın hak ve hukukuyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdik ve en sonunda İstanbul Tabip Odası yönetimine geldiğimizde neleri değiştireceğimize dair 13 başlıkta beyannamemizi oluşturduk. Şunu ifade edeyim. Beyannamemizin ana konusu meslektaşlarımızın hakkı ve hukuku çerçevesindedir. Demokratikleşme vadetmiyoruz. Siyasi bir amaç gütmüyoruz. Meslektaşlarımızın hakkını, çalışma şartlarının düzenlenmesini vadediyoruz. Özel hastane hekimleri için değişim diyoruz. Patronların emek sömürüsüne son vermek için değiştireceğiz arkadaşlar. Meslektaşlarımızın üzerinde oluşturulan ciro baskısını ortadan kaldırmak için değiştireceğiz. Özlük hakları, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının güvencesi olacağız ve bu güvencesiz ortamı değiştireceğiz. Meslektaşlarımıza dayatılan şirket kurma zorunluluğunu ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz avukatlara kamu görevi yaptıkları için yeşil pasaport hakkı tanında bizim özel sektörde çalışan arkadaşlarımızda kamu hizmeti yürütüyorlar. Onların da yeşil pasaport hakları. Bunun için mücadele edeceğiz. Hiçbir meslektaşımızı bu beyannamenin dışında bırakmadık ifadelerini kullandı.