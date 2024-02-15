Değişken havalarda bağışıklık sistemi için 'baharat çayı' önerisi
KONYA - Konya'da 43 yıllık aktar Yafes Sinop, mevsimlerin bu sene düzensiz ve değişken olmasının çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini belirterek, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için 'baharat çayı' denilen bitki çayının içilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.
Hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde olması bazen de normallerin altına düşmesi insanları etkiliyor. Hastalanan çok sayıda kişi ise hastanelerin ve aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bitki çayları ve baharatlara ilgi gösteriyor.
Konya'da 43 yıldır baba mesleği olan aktarlığı devam ettiren Yafes Sinop (73), mevsimlerin dengesiz olduğu zamanlarda baharat çayı diye bilinen bitki çayının içilmesi konusunda tavsiyede bulundu. Yafes Sinop, yapılan bu çayın zaman zaman ya da gelişigüzel içilebileceğini ve yapıldıktan sonra bir hafta boyunca bu çayın tekrar tekrar ısıtılıp içilebileceğini söyledi.
Baharat çayı gribal enfeksiyonlarda etkili
Hastalıklardan korunmak isteyen müşterilere genelde baharat çayı verdiklerini ifade eden Yafes Sinop, "Buna zencefil, tarçın, havlıcan, hibiskus, hatmi, karanfil, kuşburnu, ayva yaprağı, ıhlamur ve adaçayı da ilave edilebilir. Bu çay hazırlanıp biz genelde öğütülmüş değil, doğal kök ve bitki olarak veriyoruz. Biraz biraz baharatlardan atıp kuşburnu biraz fazla koyulur. 15-20 dakika kaynatılıp, eğer demleme olacaksa da altında su kaynaması gerekir. 15 dakika kaynatılıp biraz dinlendirilip afiyetle içilir. İçimi de güzel. Bunu kullananlarda gribal enfeksiyon hemen hemen yüzde 0 gibi olur, yalnız bunu kış mevsiminde kullanmak kaydıyla. Ayrıca hibiskus var, ekinezya var. Bunlar da kullanılır ama biz genelde 7'li grubu veriyoruz. Hazırlanan çayı bir hafta boyunca tekrar tekrar kaynatıp içme imkanı da var" dedi.
Baharat çayının çeşitli faydaları olduğunu belirten Yafes Sinop, "Akşama kadar belki biz bir dünya bitki çayı içiyoruz. Bahsettiğim çaylar periyodik kullanılabilir de gelişigüzel içilebilir de. Çünkü hem ısıtıcı özelliği var hem toksin atıcı özelliği hem sinir sistemini rahatlatıcı bir özelliği var hem de kan dolaşımını düzenleyici etkisi var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Değişken havalarda bağışıklık sistemi için 'baharat çayı' önerisi - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?