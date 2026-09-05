DEM Parti 5. Olağan Kongresi yarın Ankara'da, Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden aday - Son Dakika
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DEM Parti 5. Olağan Kongresi yarın Ankara'da, Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden aday

DEM Parti 5. Olağan Kongresi yarın Ankara\'da, Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden aday
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DEM Parti, 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleştirecek. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesi beklenirken, kapsamlı değişiklik ve yeniden yapılanma kongresi ise 2027 baharında yapılacak.

(ANKARA) - DEM Parti, 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Yasal zorunluluklar kapsamında toplanacak olan kongrede parti yönetiminde kapsamlı değişiklik beklenmiyor.

DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi, yarın saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. En son Ekim 2023'te olağan kongresini toplayan DEM Parti, bu kongreyi yasal zorunluluklar nedeniyle gerçekleştirecek.

Delegelerin katılımıyla sabah saatlerinde başlayacak kongrede, parti organlarının seçimi ve tüzük değerlendirmeleri yapılacak, önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuna duyurulacak.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Kongrede, isim, tüzük ya da parti programında değişiklik beklenmediği gibi eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nde ise sınırlı sayıda değişiklik olması öngörülüyor.

KAPSAMLI KONGRE 2027 BAHARDA

DEM Parti, 5. Olağan Kongresi'nin ardından çözüm sürecine paralel olarak kapsamlı bir değişim ve yeniden yapılanma kongresi yapmayı planlıyor.

Bu kongrenin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un uygulanması ile eşgüdümlü halde 2027'nin bahar aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti 5. Olağan Kongresi yarın Ankara'da, Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden aday - Son Dakika

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