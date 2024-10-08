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DEM Parti: Biz Zaten Türkiye Partisiyiz

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Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'nin Türkiye partisi olduğunu ve özgürlükleri savunduklarını belirtti.

08.10.2024 15:15
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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "DEM Parti'ye uzattığım el 'Gelin Türkiye Partisi olun' teklifidir" sözlerine ilişkin, "Türkiye'de özgürlükleri, barışı, adaleti savunurken; Türkiye'de yoksulun, işçinin, emekçinin, kadının doğa ve insan hakları savunucularını savunurken biz bir Türkiye partisiyiz zaten" dedi.

Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği "DEM Parti'ye uzattığımız el 'Gelin Türkiye partisi olun teklifidir" sözlerine ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti ve biz Türkiye'nin genel anlamda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar barış ve huzur içinde olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Biz, Türkiye'de özgürlükleri, barışı, adaleti savunurken; Türkiye'de yoksulun, işçinin, emekçinin, kadının doğa ve insan hakları savunucularını savunurken biz bir Türkiye partisiyiz zaten ve Türkiye Partisi olduğumuz için bütün bunları savunuyoruz."

Grup toplantısında ifade ettiği "yol temizliği" ile ilgili soru üzerine, Hatimoğulları şöyle konuştu:

"Yeni bir anayasa yapımına her zaman ihtiyaç olduğunu belirttik. 12 Eylül Anayasası ile gidilemez. 'Yol temizliği'nden bahsettiğimiz; bugün yargıda çok fazla hatalar var. Orada bir düzenlemenin yapılması, başta Kobani ve Gezi Davası olmak üzere AİHM kararlarının uygulanması... Türkiye özgürlüklerin son derece kısıtlandığı bir konuma gelmiştir. Özgürlüklerin kısıtlanmasının ortadan kalkması, asgari düzeyde demokratikleşmenin sağlanmasıyla ilgili yol alınmalıdır. Bugün en temel gündem ülkede açlık, yoksulluk... Bu konuda çok ciddi adımlar atılmalı, bu ülkede bir insan dahi yatağa aç girmemeli. Bu düzenleme yol temizliklerinden birisidir.

Türkiye'nin sınırlarına dayanmış savaşların ülkemize sıçrama ihtimali yüksektir. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin büyük bir olgunlukla değerlendirmesi lazım. Onun için Türkiye'de tabii ki iç barışa ihtiyaç vardır. İç barıştan kastımız bir yandan Kürt sorunun barışcıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, özgürlükler alanının ciddi bir biçimde genişmelesi lazım."

"Atılacak adımları hep beraber izleyeceğiz"

Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik "kapatılsın" çağrısının ardından, son günlerde daha ılımlı açıklamalar yapmasını nasıl değerlendiği sorusuna Hatimoğulları, şu yanıtı verdi:

"Eğer yeni bir dönem açılacaksa biraz önce bahsettiğimiz yol temizliği ile ilgili olan bir şeydir. Bugün Türkiye'de gerçekten kronikleşmiş bir sorun var. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde engel Kürt sorununun barışcıl ve demokratik çözüme kavuşması, bu anlamıyla önemli adım olacaktır. Yargının bugün bu kadar Saray taraftarı olması, Anayasa Mahkemesi kapatılsın denecek kadar ileriye giden adımların atılması geçmiş dönemde çok eleştirdiğimiz ve doğru bulmadığımız konular. Bu konuda tabii yargıyla ilgili adımların atılması çok önemli ve elzemdir. Bu konularda atılacak adımları biz de izleyeceğiz hep beraber. Buradaki normalleşme midir, iç barış mıdır; kavramı, ismi ne olursa olsun somut olması gereken şey Türkiye'deki bütün bu sorun zincirinin çözümüne dair sağlıklı bir politik programın ortaya çıkması gerekiyor."

DEM Parti: Biz Zaten Türkiye Partisiyiz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti: Biz Zaten Türkiye Partisiyiz - Son Dakika

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