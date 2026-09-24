DEM Parti\'den 5,4\'lük Urfa depremine geçmiş olsun, dirençli kentleşme çağrısı geldi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Eş başkanlar, depreme dirençli kentleşme çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa merkezli meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun. 6 Şubat'ın acısını hala taşıdığımız bir ülkede depreme hazırlık ertelenemez. Güvenli konut, sağlam altyapı ve depreme dirençli kentleşme bir tercih değil, kamusal sorumluluktur. Deprem değil, ihmaller ve denetimsizlik öldürür. Bu gerçeği unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Urfa'da meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede, her sarsıntı bize aynı gerçeği yeniden hatırlatıyor: Depreme karşı hazırlık bir tercih değil, zorunluluktur. Kentlerimizi güvenli ve depreme dirençli hale getirecek politikaların gecikmeden hayata geçirilmesi ertelenemez bir sorumluluktur."