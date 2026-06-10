Dem Parti'den Belediye Kanunu'nda 'Eş Başkanlık Sistemi Tanınsın' Talebi - Son Dakika
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Dem Parti'den Belediye Kanunu'nda 'Eş Başkanlık Sistemi Tanınsın' Talebi

10.06.2026 12:37  Güncelleme: 13:37
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DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Belediye Kanunu'nda eş başkanlık sisteminin tanınması ve kayyum uygulamalarının kaldırılması talep edildi.

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nca Diyarbakır'da düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı Sonuç Bildirgesi" açıklandı. Belediye Kanunu'nda eş başkanlık sisteminin tanınması çağrısı yapılan bildirgede, "Eş başkanlık, var oluş nedenlerimizin siyasal biçim kazanmasının en güçlü örneklerinden biridir. Özgürlüğün gerçekleşmesinin başlangıcı kadın özgürlükçü paradigmanın hayata geçirilmesidir. Devrimci ve sosyalist olmanın ilk şartı kadın özgürlükçü paradigmayı yaşamın kılcal damarlarına kadar yaşamak ve gerçekleştirmektir" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nca 8-9 Haziran günlerinde Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Kayyum uygulamalarına geniş yer verilen bildirgede, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde DEM Parti'nin, kayyumları büyük bir yenilgiye uğrattığı belirtilerek, "Her türlü eşitsiz şartlara, hilelere ve gasp çabalarına rağmen 78 belediye ve Kent Uzlaşısı kapsamında elde edilen çok sayıda yerel yönetim kazanımıyla partimiz beklentilerin üstünde sonuç almıştır" denildi.

"KAYYUM ATAMALARININ İLGA EDİLMESİ ELZEMDİR"

Kayyum uygulamasının salt devletin zor politikalarının bir parçası değil, karşı hegemonya inşa etme arayışı olduğunu kaydedilen açıklamada,  kayyum düzenlenmesinin kaldırılması çağrısında bulunak, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla kayyım bir yönetim stratejisiydi. Belediyeler aracılığıyla toplumun rızasını almayı ve toplumu özgürlük arayışından uzaklaştırarak hakimiyet kurmayı amaçlayan bu stratejinin yenilgisi, salt belediyelerin geri alınmasından öte toplumun değişim talebinin sandıklara yansıdığı siyasal bir olaydır. Seçim sonuçları, Kürt halkının kendi kendini yönetme iradesine olan bağlılığı göstermiştir. Dolayısıyla halk iradesi, kayyımlar şahsında devreye konulan hegemonik projeyi boşa düşürmüş ve tarihin çöp sepetine göndermiştir. Kayyım zihniyetine rağmen Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde tarihi gelişmeler yaşandı. Sürecin mimarı Sayın Abdullah Öcalan'ın olağanüstü çabası ve temposuyla birkaç ayda dünyada eşi benzeri olmayan önemli adımlar atılmıştır. Bir buçuk yılını geride bırakan sürecin, bugün itibariyle pozitif barış aşamasına geçişiyle ilgili beklentiler ve umutlar bir eşiğe varmıştır. Bu kapsamda, mevcut kayyımların idari bir kararla geri çekilmesi ve daha sonra da TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun nihai raporunda belirtildiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine dayanan kayyum atamalarının ilga edilmesi elzemdir."

BELEDİYE KANUNUNDA EŞ BAŞKANLIK TANINSIN TALEBİ

Belediye Kanunu'nda eş başkanlık sisteminin tanınması çağrısının bulunduğu bilgirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Eş başkanlık, var oluş nedenlerimizin siyasal biçim kazanmasının en güçlü örneklerinden biridir. Özgürlüğün gerçekleşmesinin başlangıcı kadın özgürlükçü paradigmanın hayata geçirilmesidir. Devrimci ve sosyalist olmanın ilk şartı kadın özgürlükçü paradigmayı yaşamın kılcal damarlarına kadar yaşamak ve gerçekleştirmektir.  Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile girilen yeni aşamada, özgürlük ve demokratik entegrasyon yasalarıyla yerel demokrasiyi güçlendirme ve eş başkanlık sisteminin tüm yasalarda tanınmasını sağlama gibi tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız. TBMM'ye ve siyaset kurumuna çağrımız, Belediye Kanunu başta olmak üzere demokratik siyaset ve yerel demokrasiyi ilgilendiren tüm yasalarda eş başkanlık sisteminin tanınmasıdır. "

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti'den Belediye Kanunu'nda 'Eş Başkanlık Sistemi Tanınsın' Talebi - Son Dakika

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