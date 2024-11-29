DEM Parti\'den Kayyum Atamasına Tepki

Güncel

(ANKARA)- DEM Parti, tarafından Bahçesaray Belediyesi'ne yapılan kayyum atamasına ilişkin, "Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanımız Ayvaz Hazır'a jet hızıyla ceza verilerek kayyım atanmasına gerekçe yapıldı" denildi

DEM Parti resmi X hesabından Van Bahçesaray Belesiyesi'ne kayyum ataması ile ilgili açıklamada bulunuldu. DEM Parti'nin açıklaması şu şekilde:

"Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanımız Ayvaz Hazır'a jet hızıyla ceza verilerek kayyım atanmasına gerekçe yapıldı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde irademizi gasp eden kayyım darbesine karşı halkımızı demokratik protesto hakkını kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!"