DEM Parti'den Kayyum Atamasına Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars'ın Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin olarak, "Seçimi yok sayan, halkın iradesini yok sayan bu rejim elbette yenilecektir" ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırılıp, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın görevlendirilmesinin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kağızman Belediyemiz de gasp edildi. Anayasaya aykırı bir OHAL KHK'sını kendi iktidarı için Allah'ın lütfu olarak kullanan AKP halkın iradesine savaş açmış durumda. Seçimi yok sayan, halkın iradesini yok sayan bu rejim elbette yenilecektir. Kağızman Belediyemizi de kayyım atanan diğer belediyelerimizi de geri alacağız. Kayyımcı düzen yıkılacak halkın iradesi kazanacak."