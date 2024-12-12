DEM Parti'den KESK'e Ziyaret

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(ANKARA) - DEM Parti'nin muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla başlattığı görüşmeler devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu (KESK) ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, muhalefet partileri ve STK'larla başlattığı görüşme turu kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu ziyaret etti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan'ın yanı sıra Eş Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz yer aldı.

DEM Parti heyetini, KESK Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak karşıladı. Görüşmeye KESK MYK üyeleri de katıldı. Heyetlerle birlikte yapılan görüşmede Orta Doğu'da ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler ile birlikte asgari ücret başta olmak üzere, çalışanların sorunları ve yaşanan ekonomik zorlukların değerlendirildiği öğrenildi.